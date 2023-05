On savait que Decarnation allait arriver dans le courant du mois , on sait maintenant que ça sera exactement pour le 31 mai. En plus de ça, l' Atelier QDB annonce qu'ils ont signé avec Akira "j'ai fait les musiques de Silent Hill" Yamaoka pour composer une partie de la bande son, ce qui est quand même sacrément la classe pour le premier jeu d'un petit studio français.