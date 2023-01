Le Guide Factor Apple Arcade, partie 32

Bientôt 5 mois que vous n'aviez pas eu de nouvelles de votre guide Factor et vous ne me dites rien ? On ne peux plus compter sur autrui de nos jours, c'est fou. Bref je me suis rappelé qu'il fallait que je vous parle de mes derniers essais en la matière, avec de la plateforme (Oddmar+), du jeu d'action (Bleak Sword), du nouveau Bomberman ( Amazing Bomberman ), d'un MOBA mobile (!) (HEROish), et de la course arcade pur jus (Horizon Chase 2). Beaucoup de bonnes chose à se mettre sous la main, vous allez voir. Enfin, l'abonnement continue encore et toujours de grossir avec 268 jeux disponibles, dont 122 traités dans ce guide Factor.

Oddmar+

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Les jeux nous faisant incarner des Vikings sont à la mode, et si Oddmar est un représentant de plus, il se démarque par des qualités certaines. En voyant les captures illustrant ce petit essai, vous vous êtes peut-être dit que le style graphique cartoon ressemblait quand même furieusement à un des derniers Rayman, et vous avez tout à fait raison. D'autant qu'Oddmar (comme pour la mascotte d'Ubisoft) et le monde dans lequel il évolue fourmillent de petites animations rendant le tout vivant et bon enfant (même si pour une meilleure lisibilité de l'action j'aurai enlevé le champignon qui apparait à chaque saut comme pour justifier des compétences athlétiques qu'un Viking barbu et trapu ne pourrait avoir). Le sound design est au diapason, on est réellement immergé dans un dessin animé. La narration est assez sommaire, mais suffisamment présente et drôle pour enchainer les niveaux avec entrain.

Au niveau gameplay c'est du classique, mais il se renouvelle régulièrement pour éviter toute monotonie. Un bouton de saut (avec second saut possible en s'appuyant sur une paroi verticale), un deuxième bouton pour taper au sol, un autre pour trancher de l'ennemi à coup de hache, des runes à collecter et échangeables chez un marchand itinérant contre de nouvelles armes plus redoutables encore etc... bref du classique, mais bien exécuté. S'ajoute à cela des niveaux à dos de sanglier ou de fuite en avant pour échapper à un boss par exemple, des zones cachées, un level design ciselé etc... et on obtient un titre solide. Niveau contrôles vous l'aurez sans doute compris, équipez-vous d'un pad, laissons les boutons et sticks virtuels aux damnés qui ne connaitront jamais le Valhalla.

Une des pépites de l'App Store que tout amateur de plateforme se doit de faire.

Bleak Sword



Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Ce qui frappe tout de suite avec Bleak Sword ce sont ses graphismes 8 bits on ne peut plus minimalistes (et affichés en seulement 4 couleurs : noir, blanc, gris et rouge). Quand on ne le voit pas en mouvement on peut même légitimement se dire "qu'est-ce que c'est que cette merde infâme?". Et pourtant, device en main, la magie opère rapidement. Tout d'abord (et pour rester sur la partie visuelle) on remarque cet effet de profondeur assez bien retranscrit grâce aux environnements 3D des petits dioramas typés Dark Fantasy servant de niveaux. Ces derniers se finissent en quelques secondes au début, quelques minutes ensuite, et sont donc parfait pour de petites sessions sur mobile. Le jeu est composé de 9 mondes de 10 niveaux, chaque monde se terminant par un boss au 10e niveau. Une fois le jeu terminé, vous débloquerez un mode Arène pour les amoureux de la chasse au score.

Le gameplay tactile est original et bien pensé, nerveux et technique à souhait. Un appui pour bloquer les attaques ennemies avec son bouclier, un slide pour esquiver en faisant une roulade, une contre attaque possible juste après une parade, une attaque chargée en restant appuyé et en faisant un slide au bon moment dans la direction souhaitée. Ça répond au doigt et à l'oeil, c'est un vrai régal, et c'est indéniablement le point fort du jeu. Et c'est bienvenu tant le jeu peut se montrer implacable. Sur iPad c'est moins pratique de par la taille et le poids de l'appareil (avec en plus l'orientation portrait obligatoire), sur iPhone on peut tout faire au pouce.

Au pad, un bouton pour les roulades, un autre pour le reste. C'est moins instinctif et plus classique. Autrement, il n'y a pour ainsi dire aucune narration faisant le liant entre les niveaux, c'est un peu dommage, mais encore une fois l'interêt d'un jeu d'action de ce type est tout autre.

Amazing Bomberman



Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Attention ce coup-ci je vais "sanctionner" le jeu, non pas qu'il soit nul ou insipide, mais parce qu'il est difficilement jouable pour un vieux de mon espèce. Donc si vous êtes fan de Tiktok et que passez vos journées sur Fortnite avec vos copains de classe, vous aurez sans doute un autre ressenti (et d'ailleurs qu'est-ce que vous foutez sur Factor à une heure pareille ?).

Donc commençons d'entrée avec ce qui ne va pas : la lisibilité et les flash lumineux incessants. C'est plus ou moins problématique selon les niveaux, mais il n'en reste pas moins que la migraine nous guette à chaque lâcher de bombe.



Vous pouvez le voir sur les quelques images, le terrain de jeu est transparent avec un fond animé, quelques effets graphiques viennent même s'immiscer par dessus le champ de bataille.



La musique justement, qui est centrale dans Amazing Bomberman, est au poil, fraiche, enjouée, bref c'est de la J-Pop pur jus. Les colonnes immuables (propre à tout Bomberman qui se respecte) elles aussi clignotent. Je me dit qu'à ce niveau de frénésie, ça tutoie le sabotage volontaire. Alors oui c'est raccord avec la DA, plutôt flatteuse par ailleurs et notamment dans les menus, mais c'est réellement à la limite du jouable. Et il s'agit d'un jeu, pas d'un clip musical, monsieur Konami. Comme l'a bien résumé CBL dans son article , l'obtention de la victoire change cette fois : celui qui a le plus de point à la fin de la musique remporte la partie. Avant que la dernière note ne soit jouée, des projecteurs sont braqués sur le leader, certainement car les développeurs pensaient qu'il manquait encore un peu de lumière à l'écran...La musique justement, qui est centrale dans Amazing Bomberman, est au poil, fraiche, enjouée, bref c'est de la J-Pop pur jus.

Et ça marche très bien avec ce jeu. De plus l'action à l'écran évolue en fonction de la musique, c'est plutôt sympa sans que ce soit non plus un game-changer.



Au niveau des contrôles, le tactile fait juste le taff, mais il sera plus agréable et "sûr" dans le feu de l'action de prendre un pad.



Enfin un petit mot sur le online : c'est OK, ya du monde, vous n'aurez pas de problème avec ça.



Voilà donc un jeu qui a des qualités, mais qui selon moi sont occultées par une lisibilité limitée et une orgie d'effets visuels qui sabotent complètement l'ouvrage.

HEROish



Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Bon pour être honnête avec vous, je ne connais absolument pas les MOBA, ce genre de jeu bizarre joué par des gens non moins bizarres, donc je ne pourrais pas vraiment comparer HEROish avec LOL et compagnie. Mais vu de loin, le jeu de Sunblink me parait beaucoup plus assisté que celui de Riot Games (en plus d'avoir une DA Fortnite-like générique au possible, mais eh, le consensuel n'est pas repoussant alors ne prenons pas de risques...). Ainsi vous incarnez un héros pouvant invoquer des créatures/soldats afin d'éliminer les vagues d'ennemis qui vous arrivent dessus. Chaque héros possède un cristal qu'il devra protéger car notre héroïque avatar ne pourra ressusciter que si le cristal reste entier. Les déplacements ne se font que sur un plan, et les invocations se font grâce à un deck de cartes, que vous améliorerez au fur et à mesure de l'aventure.

En mode campagne, la difficulté est assez faible, et le véritable enjeu sera de construire le meilleur deck (chaque carte de créature peut également monter en niveau). Sur le champ de bataille par contre, tout est assisté, et on s'ennuie un peu.



Puis il y a le mode online, le coeur du jeu, avec la possibilité de faire des parties "rapides", "classées" et "adaptées" (où vous pouvez jouer contre l'IA ou des amis - ou avec en 2vs2). La progression (déblocage des héros, decks etc...) est décorrélée du mode campagne, vous devrez donc enchainer les parties en ligne pour améliorer votre jeu. Il y a bien du monde en ligne, mais personnellement je ne suis pas parvenu à trouver des parties classées, pour le reste des modes, RAS. Mis à part ça, bah c'est toujours pareil, ça se laisse jouer mais ce n'est pas transcendant.

Horizon Chase 2



Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

J'ai plutôt poncé Horizon Chase Turbo, et j'avoue avoir été bien content de l'annonce de sa suite sur Apple Arcade. Et je vous le donne en mille : c'est pareil mais en mieux, donc c'est super cool.



Pour ceux qui découvrent ce qu'il faut désormais qualifier de licence, nous sommes en présence d'un jeu de course arcade comme on en faisait dans les années 80, le modèle ici étant à l'évidence Outrun. Donc défilement rapide de la piste, dérapage automatique à chaque virage, la voiture qui part en tonneaux à chaque chatouilles du décor (et sans dégâts à la clef) etc...



Côté environnement sonore, on reste dans le ton avec des bons samples de Bontempi surannés qui accentuent le charme du titre.

Ce deuxième épisode a le bon goût de proposer un upgrade graphique, mais sans trahir la DA du précédent opus. Ça reste cartoon mais en plus fin. Autre changement, certaines épreuves ne sont pas des courses, mais par exemple des caisses à détruire sur la route et sans adversaire, afin de gagner des jantes (encore un petit changement avec l'arrivée donc d'une partie customisation). Côté gameplay, le système de boost a très légèrement été revu et la jauge d'essence du premier a disparu. Ceux qui pouvaient trouver les pannes sèches frustrantes seront donc ravis. Les changements climatiques s'ajoutent au cycle jour/nuit dans une même course, pour plus de variété.

Pour les contrôles, au tactile ça se joue bien dans une salle d'attente, par contre pour la chasse au high score, préférez le pad plus précis pour les directions notamment.

Mais le principal ajout est le mode de jeu en ligne qui manquait tant à Horizon Chase Turbo, lui qui n'affichait simplement que les temps des autres joueurs (mondiaux ou amis). Horizon Chase 2 permet donc en plus de jouer en ligne contre d'autres joueurs en temps réel; il était temps, même si c'était compréhensible de la part d'un petit studio comme Aquiris (qui vient de se faire racheter par Epic Games, ceci explique cela). En revanche, le mode 2 joueurs en écran splité passe à la trappe. Logique de privilégier le Online sur iOS, mais ça reste dommage sur Mac par exemple.



En résumé, une très bonne suite, améliorant presque tous les aspects de l'épisode original, que je ne peux que recommander chaudement.

Un jeu de plateformeC’est développé par MobGe Games et Senri à qui l'on doit un autre jeu sur AA : Leo's Fortune+Catégorie : App Store GreatsSorti aussi sur Switch et AndroidLes contrôles sont pensés pour la manetteOrientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 1.9, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" M1 (3e Gen), et Mac OS Ventura (MacMini 2018), avec et sans pad Xbox Series)C'est bienUn jeu d'actionC’est développé par more8bit et édité par Devolver DigitalCatégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes pads sont supportés mais préférez le tactile, les contrôles sont pensés pourOrientation portrait imposéePréférez l'iPhone(Version 3.0, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" M1 (3e Gen), et Mac OS Ventura (MacMini 2018), avec et sans pad Xbox Series)C'est bienBref il faut passer outre l'aspect graphique et l'essayer pour comprendre qu'on a là un des gameplay tactile les plus intelligents que vous pourrez expérimenter.Un jeu de Bomberman (oui, incroyable)C’est développé par Konami spécialiste du PachinkoCatégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont plus agréables avec un padOrientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 1.1.2, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" M1 (3e Gen), et Mac OS Ventura (MacMini 2018), avec et sans pad Xbox Series)C'est bofUn MOBA à défilement horizontalC’est développé par Sunblink Entertainment et c'est leur 1er jeuCatégorie : Arcade OriginalsSort aussi sur PC, Xbox, Playstation, SwitchLes contrôles sont pensés pour le tactile, les pads sont supportésOrientation paysage imposéeTout appareil convient(Version 1.2.1, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" M1 (3e Gen), et Mac OS Ventura (MacMini 2018), avec et sans pad Xbox Series)C'est pas malJe ne suis pas vraiment la cible alors j'ai demandé à mon fils qui m'a lâché un "meh" révélateur. A vous de voir, moi je m'en vais vers d'autres cieux.Un jeu de course old schoolC’est développé par Aquiris ayant produit ... la série Horizon Chase, mais également les jeux mobile Wonderbox et Looney Tunes World of MayhemCatégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont pensés pour le padOrientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 1.1.0, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" M1 (3e Gen), et Mac OS Ventura (MacMini 2018), avec et sans pad 8BitDo)C'est génial