Level-5 Vision 2023 II : le gros résumé

Le 10 mars dernier, Level-5 est revenu sur le devant de la scène avec un Level-5 Vision 2023 , sorte de Nintendo Direct de chez eux. Un moment important pour ce studio qui a connu le très haut à l'époque de la Nintendo DS, comme le très bas pendant ces 5 ou 6 dernières années. Et surtout, un rendez-vous où il est donc interdit de se craquer. Alors c’est parti pour une seconde session !

Et bien, rendez-vous lors du Level-5 Vision 2024, en avril prochain !

Comme pour la dernière fois, on retrouve Akihiro Hino , le fondateur, CEO et président de Level-5, qui est. Mine de rien, ça se fête ce genre d’annonce, surtout quand on voit la tonne de sociétés qui ferment ces derniers temps. Et pour accentuer le tout, Hiroshi Oizumi, la voix japonaise du professeur Hershel Layton est venu faire un coucou. Il a l’air un peu perché parce qu’il pense jouer un rôle à la James Bond, mais il est à fond, c’est ça qui compte.Enfin, étant donné que nous sommes presque en décembre et que certains titres avaient été annoncés pour 2023 lors du premier Level-5 Vision 2023, Akihiro Hino précise directement la couleur : il y a du retard. Sumimasen…Comme déjà dit lors du précédent Level-5 Vision, ce petitest déjà sorti en 2021 au Japon, mais nous fait cette fois-ci le plaisir d’une sortie en occident. D’abord annoncé surcette année, il nous fera patienter quelques mois de plus, avec une date cette fois-ci fixée auLa bonne nouvelle est qu’il arrivera dans une version totalement traduite avec un tas de langues (comme tous les prochains jeux du studio), dont l’anglais et le français, ce qui permettra de ne presque pas s’y perdre dans l'histoire, surtout que le jeu fera suite à l’animé qui n’est jamais sorti chez nous. Cerise sur le gâteau, la musique est totalement folle. J’ai envie de mettre un costume de robot et de crier Me-ga-ton ! Enfin, on nous annonce 4 950 yens, soit environ 30 balles, et un service en ligne cross-platform, etc.Lui aussi repoussé,est maintenant fixé à un vague. Mine de rien, cela fait déjà 10 piges qu’on attend la suite, et personnellement, je me demande encore pourquoi cette franchise est tombée très rapidement dans l’oubli.Bref, gageons que ce vrai second épisode reprendra convenablement le flambeau, avec sa tonne de jobs dans un titre qui se veut être un gros mélange de pleins de genres. Imaginez juste une sorte d’Animal Crossing, avec des bouts de Cooking Mama, mixé à des phases de RPG à la Dragon Quest, le tout avec une vie sociale dans un village. Au passage, ce Fantasy Life est prévu surpour 6500 yens (40€) et possiblement d’autres plateformes, sans plus de précision.Annoncé en 2016 pour une sortie en 2018, on peut dire qu’arrivera avec un peu de retard (ahah). Mais c’est peut-être un mal pour un bien, puisque cet épisode semble avoir pris tous les bons côtés de la série, alors qu’il était quand même vraiment mal barré à l’époque de sa première présentation. Evidemment, il faudra juger manette en main, mais ce sera un plaisir de retrouver ce feeling si spécial mélangeant RPG et football. Mine de rien, ça donne presque envie de rallumer la Nintendo DS et les premiers épisodes.Bref, Inazuma Eleven: Victory Road ne sortira pas cette année, mais plutôt, sans trop de précision. Mais moi vous savez, tant que je peux faire des tirs du dragon et balancer des vagues de flotte sur le terrain, ça me va. Et d’ailleurs, on sera au final assez vite fixé sur la qualité du jeu, puisque Level-5 prévoit uneInitialement prévu pour l’année 2024 sur Nintendo Switch, on apprend quese prend un très gros retard dans le chapeau haut de forme et qu’il est. Honnêtement, avec ce que l’on voit dans cette vidéo, la façon d’écrire parfaitement bien sur l’écran en faisant des petits dessins… Soit le jeu sera accompagné d’un stylet, soit Level-5 prévoit plutôt une sortie sur la prochaine console de Nintendo. Oui, vous l'aurez lu en premier dans ce gros résumé : Nintendo prévoit de sortir une autre console après la Switch.Dans tous les cas, sans spéculer plus que ça, ce Professor Layton a l’air d’être parfaitement dans la bonne direction, avec un design très soigné et des énigmes plutôt bien pensées. Ok, 2025 semble bien loin, mais ça vaut peut-être le coup d’attendre une année de plus et d’avoir un épisode qui redore le blason de la série, et pourquoi quoi, la relance totalement !Pas vraiment une nouveauté, puisqueest un jeu mobile disponible sur iOS et Android depuis octobre 2015, au Japon. Apparemment, il fonctionne toujours aussi bien là-bas, et Level-5 est heureux de fêter les 8 ans de ce titre. Voilà. Merci. Il y a aura des événements et des partenariats avec des VTubers. On est trop vieux pour ces conneries.L’un des gros morceaux du Nintendo Direct du 8 février dernier,se prend lui aussi un retard dans les dents. Peut-être justement parce que les retours sont excellents et que Level-5 souhaite aller plus loin ? C'est apparement le cas. Dans tous les cas, il faut plus de temps au studio pour peaufiner cette nouvelle licence, et donc, la date de sortie est maintenanté fixée à une. Et pour la peine, on aura même pas droit à une nouvelle bande-annonce !