Les Nouvelles du Faicteur dont vous êtes le héros

Comme vous êtes un public ma foi ouvert et curieux, je me suis permis de proposer la rubrique dans un format unique : celui d’un livre dont vous êtes le héros. Vous allez ainsi devoir traverser dans ce numéro des Nouvelles du Faicteur des épreuves et des pièges pour pouvoir lire l’ensemble des articles qui concerneront la place du jeu vidéo dans les médias traditionnels, les licences vidéoludiques et le cinéma, de la création au sein d’un centre de loisirs, une association qui finance les études de jeunes adultes défavorisés, une sélection de jeux d'enquête criminelle, les bienfaits de notre hobby sur la santé mentale et pour finir une autre association qui a pour but de créer du lien social.

Vous vous promenez sur Factor, et comme toujours vous avez votre dé fétiche sur vous, et vous le lancez :- Si vous avez fait entre un et six, rendez-vous Page 3- Si en vrai, vous n’avez pas de dé, rendez-vous Page 4