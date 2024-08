Indie World et Partner Showcase du 27/08/24 : le gros résumé

Indie World et Nintendo Direct: Partner Showcase, histoire de parler d'un peu de tout. Cependant, n'attendez pas d'infos sur la prochaine console : ce n'est pas le moment. Non. C'est le moment du gros résumé ! Comme d'habitude, Nintendo a encore annoncé un Nintendo Direct un peu à l'arrache. Cette fois-ci, c'est carrément unet, histoire de parler d'un peu de tout. Cependant, n'attendez pas d'infos sur la prochaine console : ce n'est pas le moment. Non. C'est le moment du gros résumé !

Balatro

Neva

Moth Kubit

Coffee Talk Tokyo

Sea of Stars - Throes of the Watchmaker

PowerWash Simulator - Shrek Special Pack

Morsels

Date Everything!

Peglin

Wobbly Life

Pico Park 2

Sorties indé à venir...

Pizza Tower

Comme pour la soirée d'ouverture de la Gamescom 2024, ce Direct propose beaucoup d'annonces. Du coup, je vais couper cet article en deux pages, en commençant par le Indie World, puis ensuite le Partner Showcase.Dès les premiers secondes de vidéo, on reconnait le thème principal de l'excellent Balatro ! D'ailleurs, nous n'avons toujours pas de test de ce merveilleux rogue lite sur Factornews... Il va peut-être falloir remédier à cela. Mais, que vient faire Balatro dans un Indie Direct, alors qu'il est sorti en février 2024 ? Et bien le développeur, à savoir, annonce des petits crossover pour des skins de cartes, le tout accompagné des thèmes musicaux qui vont bien. On rertrouve The Witcher 3 Wild Hunt Dave The Diver et Among Us . Le tout étant uneOn enchaine avec le, que l'on connaît pour Gris , et qui présente maintbenant Neva, leur prochain jeu. Comme pour Gris, ce titre aborde un thème assez adulte et cette fois-ci, il s'agit de la maternité. On retrouve la patte graphique du studio, à savoir : une baffe dans la gueule. Côté musique, cela semble au moins aussi bon que Gris. Reste tout de même à savoir si le tout saura se renouveler. On verra cela leC'est parti pour un jeu tout chelou, dans lequel il faudra gravir les échelons d'une multinationale d'insectes. Si vous aimez le genre RPG tout en pixel art, peut-être queest fait pour vous. Sinon, vous allez regarder ça comme moi, en vous disant "ah, c'est probablement bien, mais ça a un air de déjà vu". À garder du coin de l'oeil. C'est prévu pour une sortieOn connait déjà la licence avec Coffee Talk , qui a fait de très bonnes impressions lors de sa sortie. Et bien avec Coffee Talk Tokyo , j'ai envie de vous dire qu'on repart pour un tour, mais au Japon, tout en apportant un paquet de nouveautés pour renouveler le truc. Le genre de jeu à jouer tranquillement à la maison, bien au chaud, en buvant un café. Date de sortie vaguement annoncée pourSorti il y a déjà un an, Sea of Stars revient avec un DLC ! Honnêtement, je voulais tellement faire ce jeu... mais mon backlog étant ce qu'il est, j'ai laissé ce jeu de Sabotage Studio de côté, en attendant d'avoir le temps, un jour. La bonne nouvelle, c'est que ce DLC estTout est dans le titre : un pack spécial Skrek. Voilà. Personnellement, j'ai toujours du mal à comprendre comment on peut passer des heures sur ce jeu, mais pourquoi pas. Au moins, c'est relaxant. Ce pack pour PowerWash Simulator , en DLC payant, vous attendra cet automne 2024 sur Switch, et probablement aussi autre part.Tout petit jeu, par le tout petit studio. En gros, quelques potes et un chat ont développé Morsels , un jeu dans lequel on incarne un chat dans un roguelike qui... est édité par Annapurna Interactive ? Ok, ça pique ma curiosité et effectivement, c'est très intéressant ! On wishlist ça de suite, avecBah oui, pourquoi pas ?! J'ai bien envie de sortir avec cette magnifique TV moi... Bon concrètement, l'idée de Date Everything! est de draguer un peu tout et n'importe quoi dans une maison. Un vase, une table, un micro-ondes, aspirateur ? Tout peut devenir un rencard ! Fallait y penser. Si jamais ça vous branche, ça sort leProvenant d'une Game Jam datant de 2019, Peglin s'est petit à petit transformer en jeu vidéo, pour être présenté dans un Nintendo Direct 5 ans plus tard. Faites des Game Jam si vous le pouvez ! Peut-être même que votre jeu finira dans un gros résumé de Factornews. Toujours est-il que Peglin est un jeu étrange jeu mêlant RPG / Roguelike / Pachinko. Et oui, ça m'intéresse et c'estBienvenue à Wobbly Life . Voilà. Merci, au revoir, on passe à des vrais jeux. Si jamais, c'est prévu pourJe recommande grandement le premier Pico Park pour y jouer à plusieurs ! C'est vraiment cool. Alors quand Pico Park 2 s'annonce, forcément, je suis joie et bonne humeur. Sous son air de jeu flash, il s'agit d'un excellent jeu de plateforme jouable jusqu'à 8 et utilisant à fond la physique. C'estLe fameux segment en vrac, mais avec du lourd quand même :Il y a des jeux comme ça, je ne sais pas si c'est une blague, ou alors un vrai bon jeu. C'est le cas de Pizza Tower qui, à première vue, est un jeu de plateforme sur le thème de la pizza. On y incarne Peppino, le tout avec une direction artistique qui laisse clairement à désirer. C'est