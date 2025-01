Xbox Developer_Direct du 23/01/25 : le gros résumé

Comme annoncé en début du mois, Microsoft nous a donné rendez-vous pour un nouveau Developer_Direct , afin de communiquer un peu sur les prochains gros titres à venir provenant des Xbox Game Studios , à savoir DOOM: The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33, et une petite surprise. Sans attendre, c'est parti pour le gros résumé !

On change d’ambiance pour aller voir du côté de Compulsion Games à Montréal, afin de parler de South of Midnight . L’ambiance est à la Dark Fantasy dans ce jeu d’action-aventure en troisième personne se déroulant dans le Sud profond des États-Unis. Néanmoins, on reste assez loin d'un Elden Ring, puisque la direction artistique rend le tout presque mignon. Probablement parce que l'inspiration Spider-Man: Into the Spider-Verse n'est pas très loin. On y fera la rencontre de Hazel, la protagoniste principale, et de sa mère, qui se préparent à affronter un ouragan un peu énervé. L'histoire portera Hazel dans une monde mystérieux à travers Prospero, à la recherche de sa mère.La bonne idée aussi, pour les gens comme moi par exemple qui ont un backlog déjà ras la gueule en cette fin janvier, est que le titre ne traînera pas en longueur avec des trucs et des bidules à aller chercher ici et là. Loin de là, puisque le studio précise que ce voyage prendra entre 10 et 12 heures pour la plupart des joueurs et joueuses.Sortie annoncée au. Aucun mot sur une possible version sur d'autres consoles pour le moment, donc on verra plus tard.Le tout jeune studio français, Sandfall Interactive (créé en 2020) et sa petite quarantaine d'employés, vient probablement de donner une énorme baffe en pleine face à un Ubisoft qui galère et ses milliers de collaborateurs à travers la planète, avec la présentation de Clair Obscur: Expedition 33 . On a devant nous un RPG avec de la French Fantasy (fallait la placer celle-ci) qu'ils présentent comme une sorte d'hommage aux classiques du J-RPG et RPG à l'occidental. On y retrouve une narration très poussée, des personnages avec des mécaniques différentes (comme des sortes de jobs), une carte du monde (!!!) et tout un tas de modificateurs.C'est limite même presque "trop" pour un premier jeu, surtout que visuellement, ils n'y sont pas allé à l'économie. C'est techniquement et artistiquement vraiment impressionnant et si le gameplay suit, on tient peut-être là une vraie petite perle, qui fera un peu rayonner le jeu vidéo français.La date de sortie est fixée au, pour 49,99 euros en démat', s'il vous plait.Ok, donc on se demandait comment expliquer le côté Moyen-Âge de DOOM: The Dark Ages . Et bien c’est assez facile : c’est un préquel à DOOM 2016 . Comme ça, c’est quand même plus simple pour les équipes de id Software de nous surprendre avec des armes toutes plus débiles les unes que les autres, mais foutrement cool. Tout est là, même un bouclier avec une scie qui tourne autour, c’est totalement du n’importe quoi et pour autant, ça a l’air aussi jouable et bourrin que les deux précédents épisodes.Le bestiaire a aussi l'air tout à fait parfait, avec des ennemis en nombre et assez variés. Reste tout de même à voir si les environnements sont intéressants à jouer, notamment avec de la verticalité, des énormes sauts et un peu de labyrinthe ici et là, puisque l’on est plus sur un open world qu’un épisode de DOOM classique. Mention spécial aux combats en mode kaijū à la Godzilla, même si je doute de l'intérêt.Bonne nouvelle aussi pour les joueurs et joueuses étant attirés par la série, mais sans aucun skill, il y aura des options d’accessibilité, qui aideront à parcourir le jeu sans trop de bobos et à profiter de l’histoire. Ce carnage est prévu pour une sortie au

Pas de suspense ni de “one more thing” qui se fait attendre, on commence directement avec Ninja Gaiden 4 qui débarque sans prévenir ! Le plus surprenant étant qu’il s’agit d’une collaboration entre Koei Tecmo et Team Ninja (pas de surprise là) mais aussi avec PlatinumGames . Finalement, on sait donc maintenant sur quel jeu mystère travaillait le studio à qui on doit la licence Bayonetta, mais aussi le très bon NieR Automata. Et c’est en même temps une excellente nouvelle, surtout quand on sait que les succès commerciaux de PlatinumGames sont souvent liés au fait qu’ils ne soient pas seul.Côté jeu, ce Ninja Gaiden 4 a l’air de garder l’esprit de la série : c’est rapide, sanglant, les boss ont l’air assez cool, il y a aussi beaucoup de phases de plateformes, on retrouve Ryu Hayabusa, on fait connaissance avec de nouveaux personnages, et techniquement, ça a l’air très propre, comme l'ensemble de la série.Sortie prévue àL’autre surprise est le retour de Ninja Gaiden 2 , sorti en 2008 sur Xbox 360, puis porté sur PS3 en 2009 sous le nom de Ninja Gaiden Σ 2 , sur PS Vita en 2013, et enfin, sur PC, Switch, PS4, Xbox One en 2021. Cette fois-ci, on change encore un peu de nom, avec Ninja Gaiden 2 Black , mais surtout, on ajoute un coup de boost à base d’Unreal Engine 5, histoire de taper dans le 60 fps en haute résolution. La bonne nouvelle est qu’il est, et probablement un peu plus tard sur d'autres consoles et PC, sous une forme ou une autre.