Fact'Or 2024 - Frostis Advance

Cette année, j'ai terminé une vingtaine de jeux et j'ai pu en découvrir encore plus. Mais évidemment, ça fait beaucoup trop de titres. Et honnêtement, j'aimerais que cette industrie se calme un peu, prenne le temps de souffler et de sortir des titres quand ils sont terminés, sans mettre une pression de dingue sur les studios, tout en gardant les effectifs intacts. Je sais, c'est mal barré. Et puis 2025, ce sera aussi probablement l'année d'une nouvelle console Nintendo, donc une grande année ! Et possiblement aussi d'autres trucs cool, et des jeux fabuleux.