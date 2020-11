Découverte vidéo : XIII

Après un an de retard, Microids sort enfin le remake d'un FPS qu'on avait finalement trouvé pas si mal que ça à sa sortie : l'adaptation vidéoludique de la bande dessinée XIII . L'année dernière, Frostis avait même été agréablement surpris par une démo à la Gamescom . Alors on s'est dit que ça serait pas mal de poser nos mimines dessus, même si le planning ne nous permet pas de vous en proposer un test complet. On vous en offre donc une petite découverte vidéo dans sa mouture PC, avec des morceaux de Frostis dedans. Et des bugs, plein de bugs.

Car oui, il n'a pas fallu bien longtemps avant pour se rendre à l'évidence : si la patine de ce remake est plutôt propre (bien qu'elle gomme les aspérités de son cel-shading d'époque), tout le reste est encore brinquebalant. On pourrait citer pêle-mêle les animations des protagonistes complètement cassées, la partie audio aux fraises, des bugs de collision à tous les étages, des explosions qui n'ont aucun impact sur des IAs endormies, une certaine mollesse dans le gameplay et de gros ralentissements dès qu'on tourne la souris ou tout simplement le manque de punch de l'ensemble. Enfin bref, on se demande vraiment comment le jeu à pu sortir dans un état aussi catastrophique et on espère vraiment qu'il sera patché pour être à minima jouable dans de bonnes conditions.