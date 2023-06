​Nintendo Direct du 21/06 : le gros résumé

Shinya Takahashi (General Manager of EPD) et Yoshiaki Koizumi (Deputy General Manager of EPD et Executive Officer), et que l’on connaît maintenant plutôt bien. Comme annoncé, Nintendo nous a préparé un petit Nintendo Direct des familles, avec pas moins de 31 annonces, contenant pas mal de belles choses dedans et surtout quelques surprises que l’on attendait pas. Alors si comme moi, vous aviez la crève mercredi, puis effectué un test COVID le lendemain (c’est négatif, ouf !), voici un gros résumé, qui est présenté par(General Manager of EPD) et(Deputy General Manager of EPD et Executive Officer), et que l’on connaît maintenant plutôt bien.

On commence directement avec les deux derniers volets de la série Pokémon, cumulant déjà à eux deux pas moins de 22,1 millions d’unités vendues à travers la planète (à fin mars 2023). Autant brosser dans le sens du poil les investisseurs ! Ne vous attendez pas non plus à quelque chose de croustillant, puisque cela reprend les dernières annonces deet, à savoir le contenu additionnel payant, Le trésor enfoui de la Zone Zéro. Ce dernier se découpe en deux volumes :Le premier permettra de découvrir le village de Jaderaude, à Septentria, et donc de nouvelles quêtes et rencontres. Quant au second, ce sera direction la route vers l'Institut Myrtille. Et comme j’ai fait l’impasse sur les jeux Pokémon depuis un petit moment, ne comptez pas trop sur moi pour plus de détails.Déjà présenté lors du Summer Game Fest 2023 , ce jolidéroulera donc sur Switch. Comme déjà dit, il s’agit d’un nouveau de la licence, toujours en défilement horizontal avec des éléments en 3D, le tout avec une vitesse qui a l’air d’être, cette fois-ci, plutôt bien dosée. Le bonus étant que l’on pourra jouer Sonic en solo, mais aussi en multi local à 4 avec Tails, Knuckles et Amy Rose, ou encore jouer jusqu’à 8 joueurs en ligne dans un tout nouveau mini-jeu. C’est prévu cet automne un peu partout.Honnêtement, je ne connaissais pas Palia. J’ai donc appris qu’il s’agit d’un free-to-play axé sur de la simulation de vie dans une sorte d’univers un peu féérique. Un mini MMO puisque l’on pourra d’autres joueurs et joueuses, faire des quêtes ensemble, construire sa petite maison, bref, perdre un temps fou. Mais si ça s’trouve, c’est hyper bien. C’est prévu pour l’hiver. Quand il fera froid et qu’on ne voudra plus sortir. Ils sont malins.Très rapidement discuté lors du Xbox Games Showcase 2023 dans notre actu,revient donc se montrer côté Nintendo, puisque ce titre sortira un peu partout. Et il s’agit d’un nouveau jeu, même s’il est effectivement tiré de Persona 5. Ici, pas de RPG s’étalant sur 250 heures, mais place à du Tactical RPG à la Fire Emblem, mais avec les Voleurs fantômes, bloqués dans un tout nouveau royaume tout bizarre. C’est forcément un peu fan service parce que l’on retrouve tout ce qu’on a aimé dans Persona 5, mais c’est franchement à garder du coin de l'œil parce que ça a l’air très cool. C’est prévu pour le 17 novembre 2023, donc on a encore un peu de temps.Ok, donc Aspyr débarque avec MythForce, un rogue-like en vue FPS, avec une direction artistique digne des vieux dessins animés comme Les Maîtres de l'univers. Je ne sais pas trop quoi en penser, sauf que ça a l’air totalement con, que c’est jouable à 4 et que c’est prévu cette année un peu partout.Attention les yeux, réglez bien vos écrans, baissez un peu le son, voici un nouveau festival pour Splatoon 3 avec comme d’habitude, un choix cornélien qui définira quelle équipe vous allez défendre : Quel est le meilleur parfum ? Vanille, fraise ou menthe choco ? Il n’en faut pas plus pour se mettre sur la gueule en fait… Début des festivités le samedi 15 juillet à 02:00 et fin de la fiesta le lundi 17 juillet à 02:00.Alors celle-ci, je ne l’attendais plus. Après un épisode plutôt apprécié sur Nintendo 3DS (sorti en février 2016 au Japon, puis en mars 2018 chez nous), voicisur Switch. Et quand je dis que je ne l'attendais plus, c'est surtout parce qu'il a été mentionné en mai 2019 lors d'une conférence de presse Pokémon . Du coup, j’ai limite envie de dire que le développement a probablement commencé sur 3DS, parce qu’il n’est pas vraiment un foudre de guerre technique, même au bout de 4 ans de développement. Ou alors ils ont totalement oublié l'existence de ce projet. Il est prévu pour le 6 octobre de cette année.Si on m’avait qu’un jour, Square Enix allait remasteriser Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars , sorti en 1996 au Japon et aux Etats-Unis, mais jamais chez nous à part dans les consoles virtuelles et dans la Snes Mini, je crois que je ne l’aurais pas cru. Mais c’est bon, c’est fait !aura donc un nom plus court, mais aussi des graphismes remasterisés tout en gardant l’esthétique de l’opus Snes. Et le mieux, c’est qu’il sort le 17 novembre 2023.Je passe très rapidement sur ces deux titres, puisque ce ne sont que des aperçus de jeux en développement. On ne peut donc pas trop aller dans le détail. Néanmoins, Nintendo nous sort la suite (ou préquel ?) de Super Princess Peach sorti en 2005 / 2006 sur Nintendo DS. Un jeu vraiment cool, même si le pouvoir de Peach, c’était de pleurer. Et si je dis préquel, c’est tout simplement parce que dans ce qui nous ait montré, Peach n’a pas sa couronne… donc est-elle la princess du royaume champignon ?Quant à, il s’agit du portage du jeu du même nom sorti en 2013 sur Nintendo 3DS. C’est clairement encore en développement et c’est d’ailleurs assez loin de le Luigi’s Mansion 3 d’un point de vue purement technique. Mais on va lui laisser le temps, puisqu’il sortira en 2024.Voilà. Je ne vais pas en faire des tonnes, il s’agit de portages, qui ont quand même l’air de bien tenir la route. On retrouvera(2009),(2011) et(2013), avec tous les DLC qui vont bien. C’est prévu pour cet automne.Disponible sur PC depuis fin 2021,arrive donc sur Switch. Je ne connaissais pas, mais il a d’excellentes évaluations sur Steam (plus de 10 000 très positives). Par contre, j’ai comme un doute sur la taille des textes en mode portable.Ubisoft a changé les .mp3 de Just Dance 2023 et aussi le logo, et voiciLe pitch de ce RPG a l’air cool : “Il était une fois, un royaume autrefois paisible qui fut réduit au silence par son roi.” Et c’est parti pour partir à l’aventure avec 7 guerriers dénués de parole. Le bon point de ce, c’est qu’ils ne vont pas l’ouvrir toutes les 5 minutes. Le mauvais est que cela alterne chibi et animation, le tout dans un action-RPG qui a l’air un peu quelconque, et qui n’hésite pas à placer une énorme partie de crafting de ressources histoire de rallonger un peu l’aventure. Pas fan pour le moment. C’est prévu pour le 3 octobre.Encore un action-RPG dans lequel il faudra récupérer des ressources pour construire son village, avec une direction artistique clairement pas du meilleur goût. ce petitsortira le 8 septembre, probablement dans l'indifférence la plus totale.Avec 53,79 millions de Mario Kart 8 Deluxe sur 125.62 millions de Switch, je ne suis pas devin, mais je peux mettre une pièce sur le fait que ce, aussi fun soit-il, ne fera pas un énorme carton… On verra ça le 19 octobre.Connaissez-vous Overcooked ? Ok. Bah c’est pareil, mais dans un garage.est prévu le 13 juillet.Papy Yves Guillemot est assez déçu des ventes de. En même temps, à 60€ le jeu + 30€ de season pass annoncé dès la sortie, pour un type de jeu assez niche, faut pas trop s’étonner. Mais pour celles et ceux qui ont claqué 90€, le second DLC, The Last Spark Hunter, est maintenant disponible.Nouvel épisode spin-off de la grande licence DraQue,mettra pourtant en scène un personnage bien connu, Psaro, que l’on a connu en 1990 avec Dragon Quest IV. Si vous ne connaissez pas trop la série des Monsters, sachez juste qu’il ne s’agit pas de RPG comme la licence principale, mais plutôt d’un simili Pokémon, sans les ordres. C’est prévu pour le 1er décembre 2023 et ça laisse peu de temps aux équipes pour bosser un peu les graphismes…Le gros segment. J’adore déjà ce jeu, mais je ne vais pas m’éterniser, puisqu’on en a déjà parlé dans les autres Direct. Mais en gros, on se retrouve encore avec des voyages de l’espace s’écrasant sur une planète, celle des Pikmin, sur laquelle il faudra se débrouiller pour trouver diverses ressources pour repartir. C’est prévu le 21 juillet.Vous n’avez pas de GameCube ? Pas non plus de Wii ? Et bienest fait pour vous, puisqu’il s’agit du portage Switch des deux jeux. C’est disponible en démat’, mais il faudra attendre le 22 septembre pour la version boite.Pendant qu’Hideo Kojima fait sa promo pour Death Stranding et sa suite, Konami n’a pas oublié qu’ils détiennent une mine d’or avec la série Metal Gear. Alors c’est parti pour, qui proposera les deux premiers Metal Gear, évidemment la triplette des Metal Gear Solid, et une tripotée de bonus pour les fans. Notons quand même que c’est 60 balles le tout, mais que MGS 2 et MGS 3 peuvent être acheté séparément pour 19,99 €. Et aussi, qu’il faudra obligatoirement une carte SD, même avec la version boite du jeu, puisque seul le launcher sera sur la cartouche…Je pense que vous connaissez tous? Au moins de nom (comme moi, parce que je n’y ai jamais joué). Et bien ça sort sur Switch avec un mode multi à 4 en local, le 17 août prochainSi vous avez un gros niveau àou, sachez que des tournois sont organisés par Nintendo. Voilà.Je ne sais pas si je dois aimer ou pas, maisest un battle royale rythmique avec des pigeons qui ressemblent aux personnages de Fall Guys… Peut-être que ce sera fun. On verra ça le 31 octobre.À première vue, ça n’a pas l’air terrible et ça a des faux airs de jeu PlayStation. Maisest développé par l’équipe derrière Sonic Mania, donc gardons un peu d’espoir pour ce plateformer 3D prévu en 2024.Là non plus, pas de long discours. Nous verrons quand tout sera sorti, mais sachez que la vague 5 deajoutera quelques personnages et forcément des circuits. On en reparlera cet été.On arrive presque à la fin du Direct, donc c’est l’occasion de balancer un RPG, et plus particulièrement, le remake de Star Ocean 2, à savoir. Pour le coup, Square Enix a repris la même techno que pour Triangle Strategy et Octopath Traveler, avec des décors en 3D, des personnages en pixels et de jolis illustrations. Franchement, je suis presque tenté, mais comme ça sort le 2 novembre, soit 15 jours avant Persona 5 Tactica et Super Mario RPG, ça risque de passer à la trappe.Ah enfin un WarioWare qui a l’air cool ! Après WarioWare: Get It Together! qui n’a pas fait l’unanimité,débarque avec un gameplay orienté vers le motion gaming, comme à la grande époque de la Wii. Et c’est ça qu’on veut ! C’est prévu le 3 novembre.Si vous êtes du genre a acheter les amiibos, et bien deux nouvelles figurines sont prévues pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, avec Zelda et Ganondorf. Autant dire qu’il faudra sauter dessus avant de les retrouver à des prix délirants comme celle de Link. C’est prévu cet hiver.Et la grosse surprise pour la fin, avec un nouveau Mario ! Pas de monde tout en 3D cette fois-ci, mais du défilement horizontal comme à l’ancienne. Cependant,a cette petite folie graphique, ces animations de personnages, que ce soit pour Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi ou encore Toad. C’est évidemment jouable jusqu’à 4 et cela a l’air aussi bon que la série des New Super Mario Bros. On aura forcément l’occasion d’en reparler plus en détails, puisque cette première présentation va très vite et balance un peu tout en même temps. Dans tous les cas, c’est day one le 20 octobre 2023.Et voici la conférence en entière.