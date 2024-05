Warhammer 40,000: Space Marine 2, coop et JCJ implacables

C’est grâce à GameSpot que l’on peut profiter de la bande-annonce dédiée au mode JCE en coopération qui sera présent dans Warhammer 40,000: Space Marine 2 et qui fut révélé dans l'événement Warhammer Skulls 2024 . Avec sa direction artistique toujours aussi léchée remplissant bien le cahier des charges de la saga, on aura le droit donc au mode "Operations" où l’on pourra tuer des hordes de Xenos. Avec deux amis mais cette fois sans le Capitaine Titus. Ce dernier sera jouable dans la campagne qui, on le rappelle, accueillera également de la coop pour la première fois. Dans Operations, on pourra jouer avec six classes qui seront évolutives, mais qui nous permettra aussi de s'amuser à la poupée Barbie et de personnaliser son Space Marine.Alors petite surprise, tout cela concernera également le JCJ, car oui nous aurons le droit à un multijoueur qui semble assez complet, et donnera l’occasion à des joueurs de s’affronter à six contre six dans les joutes bestiales du mode "Eternal War". Warhammer 40,000: Space Marine 2 est toujours prévu pour le 9 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series, et en attendant vous pouvez également regarder les nouvelles bandes-annonces de Warhammer 40,000: Rogue Trader Warhammer 40,000: Boltgun - Forges Of Corruption et Warhammer 40,000: Mechanicus 2