Nos confrèresde GameRiot ont publié quelques extraits d’une durée totale d’environ 14 minutes du prochain jeu de Saber Interactive , le très brutal Warhammer 40,000: Space Marine 2 . On vous le rappelle, comme dans le premier opus vous incarnerez le Capitaine Titus. D’ailleurs tant qu’on en parle, autant se risquer à quelques comparaisons. Puisque comme vous le verrez d’entrée de jeu, votre immense Space Marine entre les pattes sera au cœur de batailles face aux impitoyables Tyranides . Ces derniers attaqueront vagues après vagues faisant penser certes à la précédente production du studio, World War Z , mais aussi à Space Hulk: Deathwing de Streum On Studio On y voit des tanks, de simples troufions se faisant tristement laminer, des bombardements, le tout dans une ambiance très inquiétante. Les décors font la part belle à la fois à un écosystème sauvage tout en revenant à ceux plus classiques et typiques de lieux assujettis à l’Imperium qui auraient leurs places dans des titres tels Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr ou Warhammer 40,000: Darktide La patte graphique fait penser un peu à l’atmosphère glauque de la première trilogie Gears Of War , mais mis à part de grosses armures également la comparaison s’arrêtera là. Là où les Gears de la CGU bénéficie un système de couverture avec des affrontements où l’on peut régulièrement en gérer l’avancée, ceux d’un Space Marine se feront toujours debout, et même si ses boucliers peuvent se régénérer automatiquement, c’est avec des exécutions qu’il pourra remplir un peu sa jauge de vie. Cela explique pourquoi dans les extraits du futur jeu que vous visionnerez, le Capitaine Titus sera toujours au cœur de la bataille avec ses deux acolytes tout comme dans l’épisode précédent.À la différence que cette fois-ci, toute la campagne pourra être réalisée en coopération jusqu’à trois joueurs. Concernant le lancement, si Space Marine 2 est toujours prévu pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, nous n’avons malheureusement toujours pas de date de sortie pour le moment.