Les jeux en retard commencent à devenir une tendance et c'est au tour de Warhammer 40 000: Darktide d'être repoussé de deux mois et demi. A l'origine prévu le 13 septembre, le jeu de Fatshark sortira au final le 30 novembre sur PC et plus tard sur Xbox Cerises. Prenez votre temps les gens. En attendant, les joueurs impatients peuvent toujours s'inscrire pour participer à la béta.