Après avoir semé la confusion lors de son lancement en bêta le 17 novembre 2022 Warhammer 40,000: Darktide est désormais disponible en version 1.0 ce 30 novembre. Malheureusement, très peu de tests sont tombés, mais en gros l'idée qui se dégage est que Fatshark aurait bien développé le digne successeur des Warhammer: Vermintide , tout en ayant encore beaucoup de travail à réaliser sur le jeu, même si on a le droit à une vraie évolution dans la narration.Le titre aurait un niveau de difficulté relevé pour les amateurs, des combats brutaux et efficaces, tout en prenant soin de bien respecter forcément l'univers Warhammer 40,000 . Beaucoup de problèmes techniques seraient relevés, ainsi qu'une certaine répétitivité du titre. Quant aux joueurs qui ont pu s’essayer à la bêta, eux ils en ont l’air globalement satisfaits.On le rappelle, Warhammer 40,000: Darktide est d'ores et déjà disponible sur PC, mais aussi dans le PC Game Pass , et que nous devrions avoir (on l’espère) bientôt des nouvelles de la version Xbox Series.