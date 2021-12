Une nouvelle vidéo étrange pour Weird West

À un mois de la sortie du jeu, Devolver et WolfEye Studios nous offrent un nouveau trailer de Weird West . Celui-ci nous présente une nouvelle fois comment on pourra aborder les situations dans cet action-RPG riche en physique. mais aussi quelques uns des personnages que l'on pourra incarner durant notre aventure dans l'Ouest chelou. Téléportation, transformation en loup, déclenchement de tornades, il y aura de quoi faire pour varier les plaisirs et ne pas se contenter de flinguer tout le monde bêtement.