Un mode Sandbox pour Paper Beast

Les possesseurs du PlayStation VR sont probablement assez impatients de voir arriver Paper Beast sur PS4 , l'un de nos coups de coeur de la Gamescom 2019 . Pour l’instant encore avec une date non définitive, mais calée à la fin du 1er trimestre 2020, le jeu VR d’Eric Chahi revient une fois de plus pour nous présenter son univers.Mais attention, pas d’histoire ni de spoiler en vue, puisque l’équipe de Pixel Reef nous présente un mode sandbox ! Dans les grandes lignes, il s’agit donc d’un mode de jeu à la durée de vie infinie, pour peu que l’on aime contempler de jolis paysages et de se prendre pour un Dieu. Rien de bien fou pour ce qui est de la construction des niveaux, à base de terraforming, mais on nous assure autre chose de bien plus intéressant : tout est pris en charge par le moteur du jeu. De ce fait, il suffit de placer un petit lac pour voir des créatures débarquer afin de boire un petit peu, ou de changer les effets météo pour voir si cela change un peu la flore.