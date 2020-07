Trackmania sort aujourd'hui

la version Starter permet juste de jouer au contenu créé par les autres

la version Standard (10 euros/an) permet en plus de créer des circuits et de participer à des compétitions

la version Club (30 euros/an ou 60 euros pour 3 ans) permet en plus de rejoindre des clubs et offre plein d'options de customisation. Billou95 a d'ailleurs créé un club Factornews pour que les pandas jouent entre eux.

Le reboot de Trackmania /remake de Trackmania Nations sort aujourd'hui sur l'EGS et sur Uplay et on rappelle qu'il y a 3 versions: Mais selon Ubisoft , ce n'est pas un abonnement. "Payer donne le droit d'accéder au jeu pendant une période donnée. Et quand c'est fini, il faut payer à nouveau pour avoir accès au jeu". Ah en effet, dit comme cela, c'est vachement différent d'un abonnement... En tout cas, ce nouvel opus comprend plein de nouveautés et la communauté s'en donne déjà à coeur joie.quand votre non-abonnement se finit, vous avez toujours accès à l'éditeur de circuit et au contenu utilisateur mais vous perdez l'accès aux compétitions et aux clubs.