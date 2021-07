Les premiers jeux basés sur l'Unreal Engine 5 n'arriveront sûrement pas avant encore quelques années, alors en attendant de voir ce qu'ils auront dans le ventre, on regarde ce qu'arrive à en tirer The Coalition (les développeurs des Gears of War) aussi bien pour des environnements que de la modélisation de personnage. Est-ce que ça nous apprend quoi que ce soit ? Absolument pas, mais c'est joli quand même.