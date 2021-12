TGA 2021 : le Suicide Squad se fait flasher

Annoncé en 2020, le nouveau titre de Rocksteady ne s'était pour l'instant montré qu'au travers de bandes-annonces cinématiques ne montrant rien du jeu. Il aura fallu attendre cette nuit pour voir enfin à quoi ressemble ce Suicide Squad: Kill the Justice League , en l'occurrence un TPS visiblement assez bourrin, avec on l'espère des héros jouables qui se différencieront autant dans leur gameplay que dans leur apparence. Au moins ça semble assez joli, et puis on a quand même un peu confiance dans Rocksteady qui ne nous avait pas déçus avec sa trilogie Batman Arkham. Rendez-vous l'année prochaine sur PC et nouvelles consoles.