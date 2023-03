Tenkaichi sans chichi

La nuit dernière, ces petits coquins de Bandai Namco ont profité d’une compétition japonaise de Dragon Ball FighterZ dont tout le monde se foutait pour balancer une courte bande-annonce qui a défrisé plus d’un saiyan en herbe : l’annonce du retour du studio Spike sur la licence et donc d’un nouveau Budokai Tenkaichi.Si vous n’êtes pas familier des jeux Dragon Ball, c’est peut-être un détail pour vous, mais pour les quelques nostalgiques de l’ère PS2/Wii, ça veut dire beaucoup : DBZ Budokai Tenkaichi, c’était la promesse de combats qui exploitaient véritablement la 3D dans des environnements vastes, de courses-poursuites dans les airs, de destructions de décors et surtout d’un contenu incroyablement généreux. Pour vous dire, Tenkaichi 3, le dernier épisode en date sorti en 2007 (on oublie au passage l’épisode PSP de 2010, ça vaut mieux pour tout le monde…) affichait un roster de plus de 160 personnages. Alors bien sûr, ça compte un lot assez impressionnants de transformations, mais ça reste un casting de rêve pour tout fan de la série puisque le jeu n’hésitait pas à piocher un peu partout, allant même jusqu’à mettre en scène Aralé du manga Dr Slump.Malgré l’envie d’en voir davantage, il faut tout de même garder la tête froide, ne pas oublier que les Tenkaichi avaient leur lot de défauts tel qu’un équilibrage franchement aux fraises (pauvre Chaozu !) qui semble assez peu compatible avec les dimensions compétitives actuelles. Il faut aussi se souvenir que cette corde de la nostalgie avait déjà été sollicitée pour nous vendre les odieux Dragon Ball Raging Blast... On n’a pour l’instant ni date, ni support annoncés pour ce Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4.