Street Fighter 6 simplifie encore plus les contrôles

On savait déjà que Street Fighter 6 allait avoir des contrôles simplifiés . Dans ce mode de contrôle baptisé "Moderne", les classiques pieds/poings légers/moyens/forts sont remplacés par "attaque légère", "attaque moyenne" et "attaque forte", le jeu choisissant automatiquement entre pieds et poings. Les coups spéciaux se font en appuyant sur un bouton tout comme les mouvements spéciaux comme les projections ou les contre-attaques.Mais Capcom a voulu aller encore plus loin en créant un autre mode de contrôle appelé "Dynamique". Ce dernier est uniquement jouable hors ligne et globalement l'IA joue à votre place. Il n'y a rien besoin de comprendre : il suffit de faire n'importe quoi. Le tout est pensé pour les joueurs qui se contentent de matraquer les boutons quand vous leur proposez une petite partie.