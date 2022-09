Une beta et quatre têtes connues pour Street Fighter 6

Le Tokyo Game Show 2022 offre déjà pas mal de grosses annonces, et cette fois-ci, il faut se tourner du côté de chez Capcom , qui a balancé du lourd concernant le très attendu Street Fighter 6 On commence par la plus grosse annonce de cette conférence, à savoir le retour de quelques têtes connues : Ken, Honda, Dhalsim et Blanka. Ce petit groupe rejoint donc Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly et Juri Han pour les têtes connues du mode histoire. Evidemment, Capcom compte en rajouter, mais il faudra probablement attendre encore un peu, puisque la date de sortie est prévue pour l’année 2023 sans plus de précision.En attendant, on pourra toujours découvrir le mode World Tour, à savoir la création de son propre personnage dans cette sorte de monde ouvert, le vrai truc nouveau de la série. Si vous vous attendiez à un monde gigantesque et détaillé comme dans n’importe quel autre jeu de ce style, redescendez de suite de votre nuage et voyez plutôt ça comme un gros hub à la NBA 2K. On pourra s’y balader, il y aura des missions, on pourra évidemment défier n’importe quelle autre personne traînant dans le quartier, et surtout, dépenser un max de fric dans des conneries cosmétiques (même si ce n’est pas encore annoncé, on connaît la maison). Dans tous les cas, l’aspect de personnalisation du personnage semble assez poussé pour ne pas avoir de jumeau dans le coin, donc c’est un bon point.L’autre mode présenté est l’Extreme Battle, qui permet de faire des combats avec des règles un peu à la Smash Bros. En gros, il y a aura certains événements qui viendront pimenter le combat, comme un taureau chargeant tout ce qui bouge ou encore un orage.Enfin, le Battle Hub, est une sorte de grande salle avec des bornes d’arcades. Il s’agit en fait du mode multijoueurs, probablement un peu plus poussé que le World Tour, dans lequel il sera question d’affronter les autres joueurs et joueuses du monde entier. C’est encore un peu flou, mais une beta fermée est prévu du 7 au 10 octobre. Il faudra s’inscrire via ce site et posséder un PC, une PS5 ou une Xbox Series.Un truc dont on n'a pas encore parlé est le système de contrôles : vous aurez le choix entre les contrôles classiques et les contrôles simplifiés fortement inspirés de Smash Bros . Avec ces derniers, dites au revoir aux pieds/poings légers/moyens/fords. Ils sont remplacés par "attaque légère", "attaque moyenne" et "attaque forte", le jeu choisissant automatiquement entre pieds et poings. Les coups spéciaux se font en appuyant sur un bouton tout comme les mouvements spéciaux comme les projections ou les contre-attaques. Le but est d'attirer une nouvelle génération de joueurs et de permettre à ceux qui n'ont pas le temps d'apprendre une panoplie de coups (ou qui ne savent toujours pas faire un quart de cercle) de s'amuser.