Street Fighter 6 montre ses gros muscles

Pour fêter dignement ses 35 ans, Capcom a décidé de balancer du lourd en annonçant tout simplement Street Fighter 6 . Mine de rien, c'est une énorme annonce pour cette série qui s'est écoulée à 47 millions d'exemplaires depuis ses débuts et il est clair qu'ils vont prendre le temps de faire monter la sauce.Du coup pour le moment, nous avons un simple teaser avec Ryu le barbu et Luke le jeunot, tout droit sorti de Street Fighter V qui compte tout de même 45 personnages depuis sa sortie un peu chaotique en février 2016 exclusivement sur PS4 et PC, mettant de facto les joueurs et joueuses Xbox sur le bord du ring. Peut-être que le tir sera corrigé avec ce nouvel épisode, pour l'instant sans date ni plateformes.Rendez-vous courant de l'été pour les prochaines informations. Qui a dit l'E3 2022 ?