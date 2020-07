Stadia Connect : le récap'

On avait presque oublié mais Google a fait une mini-conférence pour annoncer les jeux et fonctionnalités arrivant prochainement sur Stadia. Commençons par les fonctionnalités avec Click To Play. Il s'agit de cliquer sur un lien sur une vidéo Youtube pour lancer le jeu présenté. Le Crowd Play fait aussi son arrivée sur certains jeux et permet de rejoindre la partie en cours de son Youtubeur préféré. Enfin le Crowd Choice permet de voter pour influencer la partie de son Youtubeur.Lentement mais surement Google tient ses promesses. Il n'est toujours pas question de partage familial ni d'afficher Stadia sur sa télé autrement qu'avec un Chromecast Ultra mais on imagine que cela viendra un jour. Passons rapidement à l'essentiel : les jeux.Google a d'abord fait un petit point des jeux compris dans l'abonnement Stadia Pro et c'est quand même super triste comparé à ce qu'on obtient avec le PS Plus ou le Xbox Live.On continue avec une liste rapide des jeux que vous connaissez déjà et qui arrivent sur Stadia:Google a aussi annoncé qu'Harmonix ( Rock Band ), Uppercut Games ( City of Brass ), Supermassive Games ( Until Dawn ) et Splash Damage ( Enemy Territory Gears Tactics ) bossent sur des exclus Stadia. Celle de Splash Damage s'appelle Outcasters et c'est un shoot multi vu de dessus dans lequel huit joueurs se tirent dessus dans un monde louffoque et coloré. En plus ça pourrait tourner sur Switch donc les serveurs de Stadia ne seront pas mis à rude épreuve.L'autre exclu Stadia du jour (mais cette fois temporaire) s'appelle One Hand Clapping est un jeu de plateforme dans lequel il faut chanter pour résoudre différents puzzles. Oui, chanter, pour de vrai avec un micro et tout et tout. A la base c'est un projet étudiant et le prototype a d'ailleurs disparu de Itch.io ... Le résultat a l'air super trippant en tout cas. One Hand Clapping est sorti aujourd'hui en évaluation précoce sur Stadia et arrivera en 2021 sur PC et consoles.Enfin on termine avec Super Bomberman R Online, une nouvelle version du jeu de Konami. Oui, le jeu de base se jouait déjà en ligne mais celui là dispose d'un mode ... roulements de tambour ... battle royale dans lequel 64 joueurs se mettent sur la tronche via une série de plateaux interconnectés. Super Bomberman R Online arrivera sur Stadia cet Automne et plus tard ailleurs car il s'agit d'une exclu temporaire.