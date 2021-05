SGDQ 2021 : la liste des jeux

Les Summer Games Done Quick 2021 se tiendront du 4 au 11 juillet et comme l'édition 2020, le tout sera entièrement en ligne. On perd un peu en ambiance mais on gagne en variété de jeux et en variété de coureurs car le monde entier peut participer. Du coup le programme de la SGDQ 2021 est super électique : il y a du Nintendogs, du Penumbra, du Trackmania Nations Forever les yeux bandés, du Twinkle Star Sprites, du Jazzpunk, du Outer Wilds, du Factorio, du Bishi Bashi... C'est limite une célébration du JV sous toutes ses formes. Alors rendez-vous le 4 juillet sur Twitch avec votre porte-feuille pour filer des sous à Médecins Sans Frontières.Peut-être qu'un jour on y verra notre Ze_Pilot national. Ce dernier est le champion mondial de Noita dans la catégorie Sans téléportation/Pré-définie.