Sega annonce la Mega Drive Mini 2

La Mega Drive Mini première du nom nous avait fait forte impression grâce à son excellente ludothèque surtout comparé à la concurrence. Du coup Sega revient à la charge avec la Mega Drive Mini 2 . Cette dernière comportera 50 nouveaux titres dont des jeux Mega CD comme Sonic the Hedgehog CD et Shining Force CD. Il semble par contre que la 32X ait été encore oubliée. Le tout sortira en octobre au Japon à 9980 yens (comme l'original). Vous pourrez aussi acheter un faux mini-Mega CD totalement cosmétique . Il n'y a pas encore de date de sortie pour la France. A noter que Sega a pensé à faire une Dreamcast ou une Saturn Mini mais ça aurait été trop cher à produire post-pandémie à cause de la pénurie de composants. Cette dernière touche même les composants bon marché. Par exemple le Raspberry Pi 4 est en constante rupture de stock quand il n'est pas revendu 4 fois son prix ...