Returnal a atterri sur PC

Presque deux ans après la version PS5, le Returnal de Housemarque est enfin arrivé sur PC. Toutefois, on vous déconseille de vous jeter dessus dès maintenant : comme quasiment tous les titres PC utilisant l'Unreal Engine 4, le jeu souffre de saccades incessantes qui rendent l'expérience vraiment déplaisante. Et pourtant, on sait que ce n'est pas une fatalité, Hi-Fi Rush nous l'a encore prouvé récemment. C'est dommage car à part ça, le jeu est magnifique, supporte des framerates indécents, les écrans ultra-wide et le HDR, tourne du feu de Dieu, et les contrôles à la souris sont bien évidemment infiniment plus confortables que ceux à la manette, quoi que pourront dire les intégristes du pad.Comme on sert la science et que c'est notre joie, on a aussi essayé de le lancer sur Steam Deck. Pour faire court, oubliez, à moins d'être prêt à jouer avec tous les détails au minimum, le framerate qui tient à peine les 30 FPS, et une batterie qui se vide à vue d'oeil, probablement plus vite que le temps nécessaire pour boucler un cycle.On espère que Housemarque et Climax (qui a bossé sur ce portage) vont vite trouver une solution pour corriger ce problème de saccades. En attendant, mettez-le de côté, vous avez sûrement des tas d'autres jeux qui vous attendent, il sera toujours temps d'y retourner plus tard.