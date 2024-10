ACTU Red Dead Redemption sur PC : c'est officiel CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

On a du attendre 14 ans mais cette fois c'est la bonne : Red Dead Redemption sortira sur PC (Steam, EGS et Rockstar Store) le 29 octobre. Au programme de cette version PC : 4K@144Hz, support du 21:9 et du 32:9, HDR10, DLSS 3.7, FSR 3.0... Bien évidemment l'extension Undead Nightmares rajoutant des zombies est incluse. Le support du Steam Deck est encore inconnu tout comme son prix mais on parie sur 50 euros comme les autres versions ce qui ferait un peu cher pour un jeu rétro dont on a coupé le mode multi.