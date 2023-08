Quake 2 se fait une beauté

Quake 2 est un peu l'épisode mal aimé de la série. Il n'est pas aussi révolutionnaire que le premier opus sorti un an plus tôt et sa campagne solo est loin d'égaler celle d'Half-Life sorti un an plus tard. Accessoirement l'abandon de l'esthétique gothique lovecraftienne au profit de SF est un poil triste. Mais ça reste un FPS solide qui mérite une deuxième chance. Cela tombe bien : id software vient de sortir un remaster du jeu développé par Nightdive Studios comme pour le premier opus disposible dès à présent à moins de 10 euros sur PS4, PS4, XO, XSeX, Switch et Steam. La version Steam est gratuite si vous possédez l'original et ce remaster remplace l'original dans votre ludothèque. id software d'ailleurs fait le ménage dans les différentes versions de Doom et Quake sur Steam . Les versions Xbox sont incluses dans le Game PassEn plus du jeu de base, il comprend les deux extensions (The Reckoning et Ground Zero), la campagne de la version N64 et un tout nouvel épisode appelé Call of the Machine développé par MachineGames. Les graphismes ont réçu une légère couche de polish ainsi que l'IA et vous disposez désormais d'une boussole si vous vous perdez dans les niveaux. Les différents modes multi (co-op, DM, TDM et CTF) ont été conservés et le jeu est jouable jusqu'à 4 en écran partagé voir 8 sur Xbox Cerises et PC. Il y a même un mode LAN !Comble du bonheur, les cartes créées pour le jeu original fonctionneront dans ce remaster. Pour les mods, il faudra mettre le code à jour pour supporter le 64 bits et la nouvelle version du code source qui vient d'être publiée