Postal 4 voit le bout du tunnel

Disponible depuis fin 2019 en early access, Postal 4: No Regerts arrivera en version 1.0 le 20 avril, parce que chez Running With Scissors on aime bien la subtilité. Durant ses deux ans et demi de développement, le jeu s'est beaucoup enrichi et, comme le deuxième épisode en son temps, proposera une campagne couvrant tous les jours d'une semaine, durant lesquels le Postal Dude devra accomplir diverses tâches a priori tout à fait banales mais qui tourneront comme il se doit au bain de sang. N'espérez pas un jeu d'une grande finesse ni même dangereusement subversif, c'est du même niveau d'humour gras pipi-caca-bite-couille que Postal 2, avec une partie techniquemoins pétée.