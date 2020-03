ACTU [Popcorn] Weathering With You / Les Enfants Du Temps CBL il y a 8 h par email @CBL_Factor

A force d'entendre du bien de Your Name, j'ai fini par regarder l'anime de Makoto Shinkai. Effectivement, c'est assez plaisant. C'est un peu cul-cul et plein de bons sentiments mais les personnages sont attachants, c'est superbement animé et l'histoire réserve quelques surprises. Du coup, quand la pseudo-suite Weathering With You a pointé le bout de son nez dans mon cinéma de quartier, j'ai pris ma place. En version originale sous-titrée s'il vous plait.



Weathering With You raconte l'histoire de Hodaka Morishima, un adolescent en fuite à Tokyo qui rencontre Hina Amano une fille qui fait littéralement la pluie et le beau temps. Il pleut constamment à Tokyo et Hina a le pouvoir de créer des éclaircies de manière temporaire. Comme pour Your Name, Weathering With You est une comédie romantique qui se passe dans un univers réel avec des éléments surnaturels.



Mais il n'y a pas grand chose qui fonctionne dans Weathering With You. Makoto Shinkai tente de créer un univers à base de baleines qui flottent dans les nuages mais qui au final ne sert pas à grand chose et qui n'est pas expliqué. L'aspect cul-cul est poussé à 300% avec cinq chansons qui viennent pourrir le film et qui sonnent toutes pareil. On est passé de "sortez les violons" à "démarrez le rouleau-compresseur à émotion".



Les grosses boites ont du apprécié le soucil du détail de Your Name car Weathering With You est un festival de placement produit. Ca faisait longtemps que cela ne m'avait pas autant gêné dans un film. McDonald est tellement mis en avant qu'on dirait un spot de pub. Chaque fois que Hodaka utilise son ordinateur portable, il y a littéralement marqué MacBook histoire qu'on soit bien sûr qu'il s'agit d'un produit Apple.



Tout cela ne serait pas bien grave si l'histoire tenait la route ce qui n'est pas le cas. Mais surtout, le message du film est particulièrement puant. Sans trop spoiler, il consiste à dire que le réchauffement climatique et ses conséquences sont inévitables et qu'on ne peut rien y faire. Mais on sait tous que l'important, c'est d'avoir un hamburger MacDonald tiède dans son assiette et un MacBook sur les cuisses.