ACTU [Popcorn] Donjons & Dragons : L'Honneur Des Voleurs CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Soyons francs : je ne m'attendais pas à grand chose en allant voir Donjons & Dragons : L'Honneur Des Voleurs, l'adaptation sortie 2000 étant une vraie catastrophe (j'apprends au passage qu'il y a eu deux suites sorties directement en DVD). Mais ayant passé les huit dernières années de ma vie à jouer à la 5ème Edition de l'ancètre des jeux de rôle, je me devais d'aller constater les dégâts par moi-même.



Commençons par l'histoire. Chris Pine (barde) et Michelle Rodriguez (barbare) monte un plan pour aller voler une relique perdue déténue par Hugh Grant (rogue), un ancien associé. En chemin ils vont recruter Justice Smith (sorcier), Sophia Lillis (druide) et Regé-Jean Page (paladin) et vont devoir effectuer une sous-quête pour récupérer un objet magique. C'est du grand classique et au fond c'est très bien. Le film ne se perd pas en détails inutilement compliqués, va droit au but et se boucle en 2H15, ce qui semble à la limite du miracle à une époque où tout le monde veut faire des films de 3H.



Non seulement l'histoire semble sortir tout droit d'une aventure D&D mais les persos aussi : le barbare et le paladin assurent les combats, le druide est beaucoup trop puissant, le barde sert à amuser la gallerie et le sorcier a du mal à décoller. Au niveau de l'univers, ils sont évidemment partis sur les Royaumes Oubliés, une bonne partie du film se passant même à Neverwinter.



Mais une des forces du film est de respecter la licence sans jouer les gros lourdeaux et sans laisser pour compte les novices. Vous passerez un bon moment même sans avoir joué à D&D, que ce soit en version papier ou via une des nombreuses adaptations vidéoludiques. En plus d'ête fluide, c'est drôle sans être con, l'inspiration principale étant clairement Guardians Of The Galaxy. Mais en plus de cela, c'est bien filmé, bien joué, assez inventif et ce n'est pas un sur-gavage d'effets spéciaux.



Ca fait aussi du bien de voir du medfan qui ne tente pas de pomper le Seigneur Des Anneaux ou de nous servir encore de la grimdark fantasy à la GoT / The Witcher. Ce n'est pas le film du siècle mais on passe un excellent moment et c'est une très bonne introduction à D&D pour la nouvelle génération (nos enfants). Il n'y a plus qu'à espérer que Wizards of the Coast ne se foire pas avec la pseudo-6ème édition de D&D baptisée "One D&D".



Donjons & Dragons : L'Honneur Des Voleurs sortira en salles le 12 avril.