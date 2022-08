Planet of l'année prochaine

Celui qui se dévoue pour être "le jeu repoussé à 2023 du jour" est le très joli Planet of Lana , cinematic platformer du studio Wishfully qui en juin dernier prévoyait encore de sortir cette année. Finalement, ça sera pour le printemps 2023 . Par ailleurs, le studio confirme que son jeu sera disponible dès le jour un dans le Gamepass Xbox et PC, et il y a même une nouvelle vidéo pour accompagner cette annonce qui réjouira tous ceux qui n'envisagent plus de jouer sans payer un abonnement mensuel.