Pi Pi Miss Raspberry Pi

Il y a quelque chose de satisfaisant dans le fait d'avoir un ordinateur contenu dans un clavier. C'est peut être parce que je suis nostalgique de l'Amiga 500 mais j'adore le concept. Apparemment je ne suis pas le seul car la fondation Raspberry Pi vient d'annoncer le Raspberry Pi 400 . Le principe est simple : c'est un Pi 4 (version 4 Go de RAM) dans un clavier adorable sans pavé numérique.Toute la connectivité du Pi 4 est présente (deux sorties micro HDMI, trois ports USB, un port Ethernet, un port microSD, le port GPIO 40 broches, l'alim via USB-C) et il s'agirait même d'une version plus rapide et qui chauffe moins du Pi 4. Comble du bonheur : le prix soit $70 pour le Pi 400 ou $100 pour un kit comprenant une souris, un cable d'alim, une carte microSD avec Raspberry Pi OS pre-installé et un cable micro HDMI->HDMI. Ca sortira en 2021 dans toutes les bonnes crèmeries. Quelques Youtubeurs ont récu leur exemplaire et on vous conseille la vidéo de Retro Recipes qui désosse la bête, la compare à des vieux ordinateurs et testent des émulateurs dessus.