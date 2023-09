Onze minutes de gameplay pour Alan Wake 2

Nos confrères d’ IGN ont présenté onze minutes de gameplay du jeu qui a fait déguerpir Alone In The Dark en 2024 : on veut bien entendu parler d’ Alan Wake 2 . Cependant, ce n’est pas ce dernier que nous verrons dans la vidéo, mais le second protagoniste principal en la personne de Saga Anderson. Dès le début chose troublante et un peu flippante, bien que l’agent du FBI ne soit pas du coin, les autochtones de Bright Falls , le décor du premier opus également, la reconnaisse comme faisant partie de leur communauté. C’est digne d’un épisode de Night Springs Vous verrez par la suite les possibilités du jeu, les gunfights qui ne seront efficaces que seulement après avoir affaibli vos ennemis avec une lampe torche comme à l’accoutumée. À la différence que dorénavant on disposera d’un inventaire et que l’on devra se soigner, la barre de vie n’ayant pas l’air de se régénérer entre les affrontements. Ces derniers sont d’ailleurs toujours très nerveux avec de la destruction d’éléments de décor. Seul point noir, en extérieur on sent de légères chutes de framerate par moment. Aussi, on va noter le souci du réalisme du rechargement de l’arbalète.Pour finir, en tant qu’enquêtrice vous serez amenée à résoudre des énigmes, et c’est sur un mur vous devrez faire des associations entre les différents indices ou informations récoltés. Cela pourra vous donner par exemple la manière d’aborder par la suite l’avancée de l’histoire d’après ce que l’on comprend. De toute façon, ce sera plus clair dans un peu plus d’un mois et demi, le 27 octobre prochain, sur PC via EGS, PlayStation 5 et Xbox Series.