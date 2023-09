aujourd’hui

Réunion de crise au siège de l’éditeur THQ Nordic - Qui est le responsable du choix de la date de sortie du reboot d’ Alone In The Dark - Si c’est un mauvais choix, ce doit être le stagiaire. C’est pour ça qu’on les paye peu ou pas.- Virez-le-moi ! Cet incompétent nous a placé juste en face d’ Alan Wake 2 - C’est mal ? Heu… oui, c’est un vrai incompétent, mais quelle idée saugrenue.- Il nous faut une autre date, et maintenant !- J’ai fait appel un autre "stagiaire" qui m’a dit que le 16 janvier 2024 ce devrait-être plus tranquillou.Encore des personnes qui ont eu la mauvaise idée de ne pas suivre Factor, qui depuis 22 annéesfait part de ses remarques pertinentes et pas que sur les calendriers de sorties très chargés. Alone In The Dark est quant à lui toujours prévu sur PC via Steam et GOG, sur Xbox Series et PlayStation 5.