Oculus fait sa pub

Vous vous souvenez quand Facebook a racheté Oculus? On s'est demandé si Facebook n'allait pas rendre obligatoire l'utilisation d'un compte Facebook et coller de la pub partout ce à qui Marky Mark a répondu "On ne le fera pas." Et il a tenu sa promesse. Pendant 5 ans et demi. Oculus a mis à jour sa charte de la vie privée et dit clairement que si vous reliez votre compte Oculus à votre compte Facebook, vous allez vous bouffer de la pub ciblée. "Il suffit de ne pas le faire" me direz-vous sauf que c'est désormais obligatoire pour utiliser les fonctionnalités sociales de la plateforme comme parler à ses amis.Tant qu'on parle de Facebook, Suck A Berg et sa bande ont annoncé qu'ils ont racheté la boite espagnole PlayGiga . Le nom ne vous dit peut être rien mais PlayGiga propose des solutions permettant aux opérateurs telecom et aux éditeurs de jeu de déployer des plateformes de cloud gaming. Du coup, tout le monde pense que Facebook va faire un concurrent à Stadia et au Project xCloud tout comme Amazon . PlayGiga pense même que la magie de la 5G permetttra de diffuser des jeux VR. Ils ont trop vu Ready Player One.Pour l'instant, le matos Facebook comme le Go ou le Quest tourne sur Android. Mais Facebook veut être maitre de son destin et va donc créer son propre système d'exploitation. Android est en théorie open source mais devient de plus en plus propriétaire à chaque nouvelle version . Pour accomplir ce but, Facebook a embauché Mark Lucovsky, co-auteur de Windows NT sur lequel reposent tous les OS Microsoft depuis XP.