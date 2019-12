Amazon aussi dans le nuage

Comme tous les géants de l'Internet, Amazon est intéressé par le marché du jeu vidéo. Le leader de la vente à distance a racheté Twitch, a ouvert/racheté trois studios de dev et développe son propre moteur, Lumberyard, à l'origine une branche du CryEngine. Mis à part Twitch, le tout n'a pas rencontré le succès escompté. Amazon Game Studios a même licencié une partie de son personnel durant l'E3 2019.Du coup Amazon a regardé ce que fait la compétition (Google et Microsoft) et s'est dit : "Et si je lançais mon propre service de cloud gaming ?". Après tout, c'est assez logique : Amazon est le plus gros fournisseur au monde en matière de cloud et utilise ses propres services pour ses services de musique et de vidéo à la demande. Selon CNET , Amazon compterait annoncer un concurrent à Project xCloud et Stadia l'an prochain. On verrait bien le tout être inclu dans l'abonnement Amazon Prime.Au passage, si vous êtes abonné Prime, vous êtes aussi abonné Twitch Prime. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Factornews et à nous filer votre abonnement bonus. Ca ne vous coûte rien, cela nous rapporte des sous mais il faut le refaire chaque mois.