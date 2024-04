Nouveau jeu : Thick as Thieves

On connait enfin le nom du prochain jeu de Warren Spector développé chez OtherSide Entertainment. Il s'appelle Thick as Thieves et il s'agira d'une immersive sim ... pensée pour être joué en multi en PvP ou plutôt le VcV, voleur contre voleur. Warren Spector parlait de concept jamais vu et il n'a pas forcément tord. Il y a eu des choses qui s'en approchaient (Metal Gear Online, le mode Spies vs Mercs des Splinter Cell,...) sans vraiment pousser le concept jusqu'au bout.Warren Spector ne s'est pas lancé seul dans l'aventure. Il y a un peu plus de six mois, OtherSide a embauché un certain Greg LoPiccolo en tant que "VP Of Product". Si le nom de vous dit rien, c'est ni plus ni moins le chef du projet du premier Thief. Le bonhomme est passé en suite chez Harmonix pour diriger le développement d'Amplitude puis d'un certain Guitar Hero. Au passage, c'était aussi le compositeur et le créateur des effets sonores du premier System Shock.Alors comment ça fonctionne un Thief multijoueurs ? Exactement comme vous le pensez : deux équipes s'affrontent pour être le premier à trouver et à ramener le butin dans leur base tout en se faisant des coups de pute. Il y aura des NPCs et ... ce sera un jeu-service. Le but est d'étendre l'aire de jeu, une ville, avec le temps en ajoutant des nouveaux quartiers et en offrant aux joueurs des nouveaux outils sans trop tirer sur le portefeuille et de manière saisonnière. Oui, le tout semble super casse-gueule mais on est très curieux du résultat.