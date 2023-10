Warren Spector, 40 ans et toutes ses dents

Warren Spector fête cette année ses 40 ans de carrière en grande partie dans le jeu vidéo. Du coup il s'est fendu d'un long article chez Game Developper pour revenir sur son parcours, sur les moments marquants et sur les leçons retenues. Le mec a quand même enchaîné Steve Jackson Games, TSR (éditeur de D&D), Origin, Ion Storm, Junction Point et OtherSide.On pense souvent à tort qu'il est game designer alors qu'il a principalement joué le rôle de producteur. Par contre c'est bel et bien lui qui a dirigé son magnum opus, Deus Ex . C'est l'un des plus gros promoteurs de son genre favori, l'immersive sim, et on a hâte d'en savoir plus sur son project actuel, Argos, qui utiliserait un concept jamais vu.