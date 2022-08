Nouveau jeu : Rift Of The NecroDancer

Brace Yourself Games ne chôme pas. Le studio canadien enchaîne les mises à jour pour Industries Of Titan (accès anticipé sur Steam ) et Phantom Brigade (accès anticipé sur l'EGS ) tout en continuant de sortir des DLCs pour Crypt Of The NecroDancer . Le dernier, baptisé Synchrony , ajoute du multi et le support des mods ainsi que des nouveaux personnages, des nouvelles armes, des nouveaux monstres... Pas trop mal pour une studio comportant moins de 40 personnes !Et ce n'est pas tout : Brace Yourself Games vient de dévoiler son nouveau project. Il s'appelle Rift Of The NecroDancer et il s'agit d'un jeu musical dans lequel on affronte des monstres et on tue des boss. Il y a aussi des mini-jeux à la Rythm Heaven. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, c'est de nouveau Danny Baranowsky qui s'occupe de la BO aidé par des amis. Le jeu est co-développé par Tic Toc Games et sortira à une date inconnue sur Steam