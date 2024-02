Nouveau jeu : Preserve

Pour ceux qui se désolent de notre entrée fracassante et accélérée dans l'antroposcène et à la vue des évènements récents autour des questions écologiques, les développeurs de Bitmap Galaxy ont pensé à vous. Contre quelques kilos de plus dans votre bilan carbone, vous pourrez retrouvez votre zénitude tout en faisant vivre et prospérer, grâce à votre souris, des écosystèmes diversifiés.Le "succès" de Terra Nil semble faire des émules et ce n'est pas pour nous déplaire. Dans Preserve , vous aurez à créer des écosystèmes, les faire vivre, y positionner des plantes et des animaux dans une "harmonie symbiotique". La page Steam indique que l'on peut retrouver plusieurs types de biomes avec chacun ses uniques plantes, animaux et challenges environnementaux ainsi que différents modes de jeux.Preserve est prévu sur PC à l'automne 2024.