Nouveau jeu : Elex II

Il y a quatre ans, Piranha Bytes abandonnait les Gothic et Risen pour sortir Elex, et c'était globalement catastrophique. Cet échec n'effraie toutefois pas les développeurs allemands qui viennent d'annoncer Elex II , avec un trailer ne montrant évidemment rien du jeu, si ce n'est qu'il sera visiblement toujours aussi fourre-tout. On ne sait pas quand ça sortira, et de toute façon on n'est pas trop pressés. Enfin, si la musique de la vidéo vous dit quelque chose, c'est parce qu'il s'agit d'un morceau composé et interprété pour l'occasion par Jonathan Davis de KoЯn, décidément toujours dans les bons coups (la dernière fois c'était avec Haze de Free Radical).