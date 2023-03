Nouveau jeu : Barkhan

Bonjour. C'est nous, les anciens de Westwood Studios. Ceci est le site web que je squatte que vous voyez là. Pas mal non ? C'est français. Je me permet d'interrompre la bande-annonce de Barkhan qui suit parce qu'on se fout un peu de notre gueule : c'est du vol et du plagiat. On aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Dans ce jeu trois factions se battent pour le contrôle d'une planète désertique dans laquelle trainent des vers des sables. Comme dans Dune 2.J'appelle cela du plagiat. Les différentes factions ont chacune leur style de jeu et leurs unités propres. Vous allez voir qu'il faudra récolter un genre d'Epice niveau ressources. Une démo du jeu se trouve sur Steam et la version finale sortira...ROSEBUD!