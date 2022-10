Need for Speed Unbound se dessine

Avec tous ces jeux dévoilés des années, voire des décennies pour les plus chahutés, avant leur sortie, on avait oublié qu'il était aussi possible d'annoncer un jeu seulement quelques semaines ou mois avant que les joueurs ne puissent mettre leurs mains dessus. C'est pourtant ce que vient de faire Electronic Arts avec l'annonce de Need for Speed Unbound , nouvelle épisode d'une série qui va aller gentiment sur ses trente ans. Même si on savait que le jeu était en développement depuis longtemps, un développement qui avait été mis en pause à cause de BF2042, l'annonce officielle n'intervient qu'aujourd'hui, moins de deux mois avant la sortie fixée au 2 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series.À part cette petite surprise au niveau du calendrier, le jeu semble on ne peut plus classique et adoptera la formule des derniers épisodes avec des courses en open world urbain et des bagnoles tunées jusqu'à l'allume-cigare qui se feront prendre en chasse par des policiers que l'on devine forcément très remontés. On pense beaucoup au NFS de 2015 , avec sa carte visiblement plongée dans une nuit et un crachin éternels, mais le style réaliste des bagnoles et environnements se mariera avec des personnages et divers effets (comme la fumée) au look cartoon plutôt surprenant, comme une sorte de cocktail expérimental qui mélangerait les derniers épisodes de la série avec Jet Set Radio ou Auto Modellista.On va être francs, tous les derniers NFS réalisées par Ghost Games depuis Rivals en 2013 ne nous ont pas vraiment laissés un souvenir impérissable, mais on a encore une petite lueur d'espoir pour celui-ci puisque c'est Criterion qui prend le volant. On espère qu'ils ont toujours le même feu sacré qu'à l'époque du fantastique Hot Pursuit de 2010.