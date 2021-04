Necromunda: Hired Guns. Lots of guns

Une des spécialité de Streum On Studios est leur amour pour les flingues en tout genre et l'univers de Necromunda leur va comme un gant : comme pour E.Y.E, les pétoires du jeu ressemblent à des versions modifiées d'armes du XXème siècle. Voici trois vidéos de Necromunda: Hired Gun présentant chacune un flingue différent en action.Mais comme on est dans un lointain futur, Necrumunda comporte aussi des armes plus exotiques donc attendez vous à des armes à énergie et des lance-flammes . Necromunda: Hired Gun sortira le 1er juin en téléchargement et le 30 juin en boite.