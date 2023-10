Minecraft : Path of the Jedi - Que la force soit avec vous

J'espère que vous êtes toujours bien assis depuis la news du cross-over Diablo 4 - Call of Duty car dans le genre, Mojang arrive à faire tout aussi fort en nous annonçant un croisement entre Star Wars et Minecraft. Si si.Alors non ça ne ressemble à rien, pas plus qu'on a une once de gameplay pour savoir comment Minecraft a été détourné une fois encore de ses origines pour y inclure des personnages de Star Wars, mais vu que les visages sont toujours en 8x8 pixels, je pense qu'une partie du jeu sera de deviner qui est qui.Ca sort le 7 novembre en DLC pour la version Minecraft Bedrock, donc sur à peu près toutes les plateformes de la galaxie