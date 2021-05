Mario Golf : Super Rush trouve le trou

Avec son Mario Golf : Super Rush Nintendo semble vouloir nous dire qu'ils n'avaient absolument aucune envie de se prendre la tête à choisir entre la simulation austère et le jeu d'arcade coloré. C'est en tout cas l'impression qui ressort de cette vidéo qui présente tous les aspects du jeu.Ainsi, si vous pourrez évidemment choisir votre club, régler la force de votre coup et l'éventuel effet donné à la balle, prendre en compte la pente du green et le sens du vent, vous pourrez également participer au mode Speed Golf, où tous les joueurs jouent en même temps et doivent courir le plus vite possible pour rejoindre leur balle entre chaque coup, quitte à s'envoyer des coups spéciaux dans la tronche pour retarder leurs adversaires, voire carrément au Battle Golf en arène, évoquant le mode Battle de Mario Kart, ce qui n'a plus aucun sens. Tout ceci sera bien évidemment jouable en multi, pour un déluge de balles perdues entre amis qui ne sera pas sans évoquer l'ouverture de la saison de la chasse. Les nostalgiques de Wii Sport pourront même utiliser le motion control pour leur swing et, Camelot oblige, il y aura un mode "aventure" où l'on fera progresser les stats de son Mii. Mario Golf : Super Rush arrivera sur Switch le 25 juin.