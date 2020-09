[MAJ] PlayStation 5 Showcase : c'est ce soir à 22h

Si on connait déjà tout ou presque des Xbox Series X et Xbox Series S de Microsoft , ce n’est pas vraiment la même chose concernant la PS5 de Sony . Rassurez-vous, normalement, ce soir à 22h tout devrait être clair et net. Annoncé ce weekend et quelque peu passé à la trappe sur Factor, Sony a donc prévu un « PlayStation 5 Showcase », que l’on pourra voir en direct sur YouTube et Twitch.les dates et les prix sont tombés...Un petit événement de 40 minutes tout de même, qui devra mettre l’accent sur les jeux, mais aussi et sur la date de lancement des deux modèles de PS5, ainsi que les prix. Parce que oui, si la Xbox Series S/X sortira le 10 novembre prochain, on ne sait toujours pas exactement quand Sony a prévu de se lancer. Reste maintenant à voir si Sony arrivera à faire mieux que les tarifs de Microsoft, accompagné de services qui déboitent un peu. Est-ce que le PlayStation Now a la même renommé que le Xbox Game Pass ? Ce n’est pas forcément gagné d’avance cette histoire.En attendant, Sony fait du Sony avec une jolie pub et un nouveau slogan : Play Has No Limits.Les prix et les dates sont tombés : Il faudra donc compter 499€ pour la PS5 et 399€ pour la PS5 sans lecteur blu-ray alias Digital Edition. Elles devraient toutes deux être disponibles le 12 novembre pour certains pays privilégiés mais la France n'en faisant pas partie, on devra donc attendre le 19 comme le commun des mortels. Sachez aussi que vous pourrez normalement passer votre pré-commande dès demain.