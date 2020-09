Xbox a des fuites : prix, dates, puissance...

Xbox Series S : 25$ par mois pendant 2 ans (donc 600$)

Xbox Series X : 35$ par mois pendant 2 ans (donc 840$)

Pris de court par une grosse fuite, Microsoft n’a pas eu le choix que de confirmer, probablement un peu plus rapidement que prévu, la Xbox Series S et sa date de sortie, qui accompagnera la Xbox Series X . Concernant la date et le prix, les deux consoles seraient attendues pour le 10 novembre prochain, respectivement à 299$ et 499$. On sait déjà que pour la France, les prix seront de 299€ et de 499€.On connait déjà tout de la Series X, alors passons un peu la Series S à la loupe, en attendant toutes les vidéos et détails de Microsoft. Comme on peut le voir, la console est blanche, et aussi toute petite. Si petite qu’elle prend la place de Xbox la plus petite jamais sortie ! À titre de comparaison, elle est 60% plus petite que la Series X. Sans surprise, elle ne dispose d’aucun lecteur Blu-ray, mais elle pourra faire tourner les jeux Series X en dématérialisés… mais pas à fond.Dans les faits, ce modèle comporte le même CPU, l’architecture SSD magique mais avec 512 Go, mais un GPU moins puissant (on parle de 4 TFlops contre 12 TFlops pour la Series X), ni la même quantité de RAM, qui serait de 7,5 Go utilisables contre 16 Go pour la Series X. De ce fait, les jeux tourneront, mais dans une résolution plus basse, 1080p et 1440p, avec quelques pointes à 120 fps quand cela sera possible, mais tout de même avec la techno RTX. Concrètement, la Xbox Series S se situerait autour d’une Xbox One X. On attendra les premiers benchmarks pour savoir si elle est vraiment au-dessus ou pas.Microsoft en profite aussi pour mettre en place son Xbox All Access , qui peut se traduire par un abonnement afin d’obtenir la console, mais aussi un accès au Xbox Game Pass et au Xbox Live Gold.Normalement, tout cela sera confirmé par Microsoft dans les heures à venir, mais aussi via une conférence qui devrait se tenir prochainement. Dans tous les cas, cette fuite doit bien arranger Sony, qui attend toujours de dévoiler le prix et la date de lancement de sa PlayStation 5, et qui pourra effectuer des réajustements si cela est nécessaire.