[MAJ 2] Tim Contre Tim : Second Tour

Résumons vite fait. En 2020 , Epic Games a attaqué en justice Apple pour les forcer à autoriser les boutiques et les systèmes de paiement concurrents tout en introduisant dans la version iOS de Fortnite son propre système de paiement. En réponse, Apple a dégagé Fortnite de l'App Store et a fermé le compte développeur d'Epic Games . Apple a gagné son procès et ça aurait pu être la fin de l'histoire jusqu'a ce que l'Union Européenne se réveille et se dise que ce n'est peut-être pas une bonne idée qu'une poignée d'entreprises américaines ait le monopole sur la vie numérique de près de 500 millions de personnes. Apple a été forcé d'ouvrir les vannes et Tim Sweeney (PDG d'Epic Games) s'est dit qu'ils pouvaient sortir l'Epic Games Store sur iOS (et donc Fortnite) tout en se plaignant des conditions absurdes imposées par Apple. Epic a donc ouvert un compte développeur via sa division suédoise. Le compte en question a été approuvé par Apple le 16 février . Mais Apple est du genre rancunier : la firme de Tim Cook a récemment changé d'avis et a fermé le compte développeur en expliquant qu'ils ne leur faisaient pas confiance suite à leur passé et aux commentaires récents de Tim Sweeney, empêchant Epic Games d'aller plus loin.Epic Games explique le tout dans un long message qui rappelle qu'Apple et Epic étaient potes à une époque et qu'Epic Games a déjà des jeux iOS sur le store et même dans Apple Arcade via ses filières. Epic publie aussi les emails entre Epic Games et Apple qui montrent comment les discussions se sont passées en coulisses. Apple a demandé des preuves écrites de l'engagement d'Epic à respecter leurs accords tel un roi demandant à son vassal de montrer son allégiance en baisant le sceau royal.Ca sent le nouveau procès à moins que l'UE intervienne directement, ce qu'elle pourrait faire : Apple a par exemple tenté récemment de retirer la possibilité de créer des raccourcis sur la page d'accueil d'iOS permettant d'ouvrir des sites plein écran comme des applis natives. La Commission Européenne a rapidement répondu et Apple a fait machine arrière. Mais les applis webs ne pourront être ouvertes qu'avec WebKit (le moteur de rendu de Safari) et pas avec la concurrence (les moteurs de rendu de Chrome et Firefox qui devraient arriver sous peu sur iOS). La seule bonne nouvelle dans l'affaire est l'annonce du support de l'Apple Vision Pro par la prochaine version de l'Unreal Engine 5 ce qui ne va probablement pas aider Unity à remonter la pente.Thierry Breton, membre de la Commission Européenne et ancien PDG de France Telecom puis d'Atos, se penche déjà sur le problème Apple a fini par plier. Epic Games est autorisé à ré-ouvrir son compte développeur et donc à créer une version iOS de l'Epic Games Store.